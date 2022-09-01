Maxi Gomez kimdir ve hangi takımlarda oynadı? Trabzonspor'un yeni golcüsü..

Maxi Gomez kimdir ve hangi takımlarda oynadı? Trabzonspor'un yeni golcüsü..

Trabzonspor'un yeni transferi Maxi Gomez'in kariyeri hakkında aramalar hız kazandı.Gomez hangi takımlarda oynadı ve kaç gol attı.İşte merak edilen her şey..

Trabzonspor transferde hareketli günler geçiriyor.Bordo mavili ekip Danimarkalı golcüsü Andreas Cornelius'u Kopenhag'a 6 milyon euroya sattığını açıklamıştı.

Trabzonspor Cornelius'un yerini hemen doldurdu.Karadeniz ekibi Uruguaylı golcü Maxi Gomez'i kadrosuna kattı.Maxi Gomez'in kariyeri ve hayatı sosyal medyada merak uyandırdı.

Peki kimdir Maxi Gomez? Hangi takımlarda forma giydi ve kaç gol attı işte tüm merak edilenler..

Maxi Gomez kimdir?

Tam adı Maximiliano Gomez Gonzalez olan futbolcu 14 Ağustos 1996 yılında Uruguay'da dünyaya geldi.Forvet mevkisinde görev alan oyuncu 1.86 metre boyunda.

Futbola 2013 yılında Defensor Sporting takımının altyapısında başlayan Maxi Gomez 2015 yılında A takıma yükselmeyi başardı.2017 yılına kadar Defensor Sporting forması giyen Gomez burada oynadığı 47 maçta 28 gole imza attı.

2017 yılında İspanya La Liga takımlarında Celta Vigo'ya transfer olan Maxi Gomez 2 sezonda 71 maçta forma giydi ve 30 gol atmayı başardı.

2019 yılında bir başka La Liga takımı olan Valencia'ya transfer olan Maxi Gomez bu sezona kadar 93 maçta forma giydi.Gomez Valencia formasıyla 22 gole imza attı.

Uruguaylı futbolcu ilk kez 2017 yılında Uruguay Milli takım forması giymiştir.Milli takım formasıyla 27 maça çıkan Maxi Gomez milli formayla 4 gol atmıştır.

Maxi Gomez yeni sezonda Trabzonspor forması giyecek..