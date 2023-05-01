Maxi Lopez'den Icardi'ye olay sözler: Benimle aynı masaya oturamaz Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'ye Arjantin'den büyük taş geldi. Wanda Nara'nın eski kocası Maxi Lopez, golcü isim hakkında çarpıcı sözler söyledi.

Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın eski kocası Maxi Lopez, Arjantinli golcüyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Benimle aynı masaya oturamaz"

Geçtiğimiz günlerde eski eşi Wanda Nara ve oğulları Valentino, Constantino ve Benedicto ile buluşan Lopez, şunları söyledi:

"Çocuklarımız Arjantin'de olduğu için birlikte yemekte buluştuk. Icardi, Wanda ve kızlarıyla birlikte yemeğe çıkabilir ancak benimle aynı masaya oturamaz. Biz her zaman çocuklarımıza öncelik veriyoruz ve iyi ebeveynler olarak onların mutlu olmasını istiyoruz."

Yakın arkadaşının eşine aşık olmuştu

Hatırlanacağı üzere Wanda Nara ile Maxi Lopez evliyken çiftin yakın arkadaşı olan Mauro Icardi, Wanda ile yasak aşk yaşayarak evliliğin bitmesine neden olmuştu.