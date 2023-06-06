Mbaye Diagne: Fatih Karagümrük'ten ayrılıyorum

Süper Lig'in 38. ve son haftasında Fatih Karagümrük ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Karagümrük 3-0'lık skorla kazandı.

Bu maçın ardından sezonu 23 lig golüyle, gol krallığı listesinde ikinci sırada tamamlayan Mbaye Diagne, Fatih Karagümrük'ten ayrıldığını açıkladı.

Takımdaki geleceği hakkında konuşan Diagne, şunları dedi:

"Kontratım bitiyor ve buradan ayrılıyorum. Takım arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Beraber çok iyi bir sezon geçirdik. Herkese çok teşekkür ediyorum."