Mbaye Diagne: Fatih Karagümrük'ten ayrılıyorum

Süper Lig'in 38. ve son haftasında Fatih Karagümrük ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Karagümrük 3-0'lık skorla kazandı.
Bu maçın ardından sezonu 23 lig golüyle, gol krallığı listesinde ikinci sırada tamamlayan Mbaye Diagne, Fatih Karagümrük'ten ayrıldığını açıkladı.
"Kontratım bitiyor ve buradan ayrılıyorum"
Takımdaki geleceği hakkında konuşan Diagne, şunları dedi:
"Kontratım bitiyor ve buradan ayrılıyorum. Takım arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Beraber çok iyi bir sezon geçirdik. Herkese çok teşekkür ediyorum."
"Büyük ihtimalle Türkiye'de kalabilirim"
Diagne ayrıca şu ifadeleri kullandı:
"Büyük ihtimalle Türkiye'de kalabilirim. Her şeye açığım. Avrupa'daki tekliflere de açığım. Ancak burayı çok seviyorum, buradaki insanları çok seviyorum. Değerlendireceğiz."