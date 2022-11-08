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    Mbaye Diagne, Karagümrük'te 9 gole etki etti

    Sezon başında Galatasaray'dan, Fatih Karagümrük'e transfer olan Mbaye Diagne, sarı-kırmızılıları pişman etti. Senegalli oyuncu çıktığı 12 maçta 7 gol, 2 asist yaptı.
    • 08.11.2022 - 10:52
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    Mbaye Diagne, Karagümrük'te 9 gole etki etti

    Galatasaray 'ın 18/19 sezonu devre arasında kadrosuna kattığı Mbaye Diagne, sarı-kırmızılı ekipte birçok farklı sistem ve teknik direktörle oynama şansı buldu.

    Transfer olduğu günden bu yana tartışmaların odağındaki isim olan Diagne, ilk yarım sezonu dışında taraftarı ve teknik heyetleri etkilemeyi başaramadı.

    Belçika'da Club Brugge ve İngiltere'de West Bromwich'te kiralık olarak görev yapan Senegalli oyuncu, Karagümrük'te eski günlerine döndü.

    Fatih Karagümrük formasıyla bu sezon Süper Lig 'de 12 maçta görev alan Mbaye Diagne, henüz ligin 13. haftası oynanırken 7 gol atmayı başardı.

    Mbaye Diagne, Karagümrük te 9 gole etki etti #1

    Seferovic'in golü yok

    Son oynanan Antalyaspor maçında mücadeleci yönü ve takipçiliğiyle öne çıkan Diagne, taraftarlarını etkilemeyi başaran isimlerden birisi oldu.

    Galatasaray forması giydiği dönemde yalnızca 1 sezonda çift hanelere ulaşan Diagne'nin Karagümrük'te de 20 gol barajını geçmeyi hedeflediği kaydedildi.

    Cim Bom'un transferi yapabilmek için Diagne'yi gönderdiği Seferovic'in ise hâlâ Süper Lig'de gol sevinci yaşayamaması dikkat çekti.

    Mbaye Diagne, Karagümrük te 9 gole etki etti #2


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