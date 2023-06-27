Mbaye Diagne: Suudi Arabistan'a dönmek istiyorum Trabzonspor ile adı anılan Mbaye Diagne'den transfer açıklaması geldi. Senagalli oyuncu para kazanmak için Suudi Arabistan'a gitmek istediğini söyledi.

Trabzonspor ile adı anılan Mbaye Diagne'den transfer açıklaması geldi. Diagne, Suudi Arabistan'a geri döneceğinin sinyali verdi.

Süper Lig'de bir çok takımda forma giyen deneyimli futbolcu transferi hakkında şöyle konuştu:

Türkiye'de başarmam gerekeni başardım. Türkiye benim için çok şey yaptı ama şimdi başka bir ülkeye gidip görmek istiyorum. Aklım artık Türkiye'de değil. Şu anda biraz para kazanmak istiyorum, para asla yeterli değildir. Suudi Arabistan'a geri dönebilirim.

"Para kazanmak istiyorum"

Para kazanmak istediğini belirten Diagne sözlerine şöyle devam etti:

Şu anda biraz para kazanmak istiyorum, para asla yeterli değildir. Sadece kendim için olsaydı 3-4 yıl önce futbolu çoktan bırakmıştım. Ama bir noktada arkanızda kalanları da düşünmek zorundasınız. Amacım değişmek ve başka bir şey görmek.

"İşler biraz değişti"

Suudi Arabistan'dan Al Shabab forması giydiği zamanlar hakkında ise futbolcu şu sözleri kullandı: