M'Baye Diagne'den Fenerbahçe açıklaması Süper Lig'de bu hafta Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek olan Fatih Karagümrük'ün golcü oyuncusu M'Baye Diagne maç öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.

Fatih Karagümrük'ün golcü oyuncusu M'Baye Diagne sarı-lacivertlilerle oynanacak maç öncesi Beyaz TV'ye açıklamalarda bulundu.

"Gelecek sezonla ilgili plan yapmadım"

Diagne açıklamalarında,

Karagümrük mentalitesini beğendiğim bir kulüp. İtalyan kişiler takımda çok, anlaşabildiğim kişiler çok. Hocamız da İtalyan. Nerede olursam başarılı olabileceğime inanırım ve Karagümrük'te de başarılı olacağımı biliyordum. Takım olarak iyi işler yapıyoruz.



Gelecek sezonla ilgili plan yapmadım. Karagümrük'e sezonu en iyi şekilde bitirmeye çalışacağız. Ben nereye gidersem gideyim gollerime devam edeceğim. Mutlu olduğum yerde kalmak benim hedefim. İyi iletişim kurup mutlu olmam gerekiyor bulunduğum yerde.

"Galatasaray'da kötü bir durum yaşamadım"

Galatasaray'da çok mutluydum 7 ay forma giyemedim sakatlandığım için. Döndüm, formayı istiyordum ama takımı güçlendirmek için transfer yapıyorlardı normal olarak. Bana kimse git demedi, süre bulacak mıyım diye sorup teklifler olduğunu söyledim. Karagümrük'ün teklifini değerlendirmek istedim. Galatasaray'la kötü bir durum yaşamadım, kendileriyle hala konuşuyorum. Nereye gidersem gideyim sahada en iyi şekilde mücadele etmek istiyorum. Kasımpaşa'da da Galatasaray'da da Karagümrük'te de kendimi hep göstermek istedim ve bunu başardığımı düşünüyorum

"Türkiye'nin en iyi golcüsü benim"

Türkiye'de en iyi golcü olarak kendimi söyledim çünkü istatistiklere dayanarak bunu söyledim. Benden daha iyileri de olabilir ama şu anda istatistikler bunu söylüyor.

"Birden fazla gol atmak için çalışacağım"

Fenerbahçe'ye karşı çok önemli bir maç oynayacağız. Çok kritik bir maç oynayacağız. Çok iyi giden bir formumuz var, bunu devam ettirip üstüne koymak istiyoruz. Yukarılara tırmanma hedefimiz var. Öncelikle takım için ne gerekiyorsa onu yapacağım. Sahada her zaman olduğu gibi gol için kendimi hazır edeceğim. Birden fazla gol atmaya çalışacağım. Bir ya da birden fazlasını da atmak için çalışacağım.



Fenerbahçe maçında gol sevincim için bir şeyler hazırlıyorum. Beklettiğim bir şeyler var. Özel şeyler hazırlayacağım.

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