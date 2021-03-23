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    Mbwana Samatta'ya Genk talip oldu

    Mbwana Samatta'ya Genk talip oldu

    Fenerbahçe'de performansıyla vasatın altında kalan Samatta, zorunlu satın alma bedeli yüzünden sarı-lacivertli yöneticileri düşündürüyor. Ayrıca 28 yaşındaki futbolcuyu Genk'in istediği öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 23.03.2021 - 08:54
    • Güncelleme : 23.03.2021 - 09:22
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    Fenerbahçe'de Vedat Muriç'in Lazio'ya satılmasının ardından 30 gol hedefiyle Aston Villa'dan satın alma opsiyonuyla kiralanan Mbwana Samatta, performansıyla hayal kırıklığı yarattı.

    SAVUNMACILARDAN AZ GOL ATTI

    Tanzanyalı futbolcu, bu sezon 23 maçta 4 gol atabilirken birçok savunma oyuncusundan bile az gol atarak taraftarı kızdırdı.

    Mbwana Samatta ya Genk talip oldu #1

    6 MİLYON EURO ÖDENECEK

    Sarı-lacivertli takıma gönül verenlere bir kötü haber de sözleşme detaylarından geldi. Satın alma opsiyonu 6 milyon euro olan 28 yaşında santrforu Fenerbahçe'nin, anlaşma gereği sezon sonunda mutlaka alması gerekiyor.

    KAP AÇIKLAMASI

    "Profesyonel futbolcu Mbwana Samatta'nın 31.05.2021 tarihine kadar kiralanması ve sözleşme sonunda transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

    Aston Villa FC kulübüne toplam transfer bedeli olarak ise sözleşme boyunca 6.000.000 Euro ödenecektir.

    Transfer bedeline ilaveten, sportif sonuçlarımıza bağlı olarak azami 750.000 Euro bonus bedeli Aston Villa FC Kulübüne ödenecektir.

    FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri her iki kulüp tarafından eşit oranda paylaşılacaktır.

    Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız."

    Mbwana Samatta ya Genk talip oldu #2

    GENK TALİP OLDU

    Öte yandan Fenerbahçe taraftarlarına bir de iyi haber geldi. Tanzanyalı oyuncunun eski takımı olan Genk'in, futbolcuyla ilgilendiği öğrenildi.

    Taraftarların takımda görmek istediği Samatta, Belçika kulübünün düşüncesine göre orada eski performansına ulaşabilir.

    Bilindiği üzere Samatta, 4 yıl formasını giydiği Genk'te kariyerinin en parlak günlerini geçirmiş ve 2020 yılında 10.5 milyon euroya Aston Villa'ya transfer olmuştu.

    Mbwana Samatta ya Genk talip oldu #3

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