Mehmet Büyükekşi: Play-off sistemi üzerinde çalışıyoruz

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Japonya maçı bizim için önemli değildi. Bunu söylemek için soyunma odasına indim ancak hocayı çok sinirli gördüm. Yaptığı açıklamalar gereksizdi. Takımla bağının koptuğunu gördüm. Bundan sonrası risk olacaktı. EURO 2024’e katılmaya çok önem veriyoruz.