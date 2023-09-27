Mehmet Büyükekşi: Play-off sistemi üzerinde çalışıyoruz

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Japonya maçı bizim için önemli değildi. Bunu söylemek için soyunma odasına indim ancak hocayı çok sinirli gördüm. Yaptığı açıklamalar gereksizdi. Takımla bağının koptuğunu gördüm. Bundan sonrası risk olacaktı. EURO 2024’e katılmaya çok önem veriyoruz.
Play-off'a yeşil ışık
Play-off sistemine önyargımız yok. Süper Lig’in yayın geliri 120 milyon dolardan 90 milyona düştü. Naklen yayında çok aşağılardayız. Derdimiz marka değerini yükseltmek. Bu, ‘Play-off’la mı olur başka şekilde mi olur bilmiyorum. Hem TV başındaki hem de statlardaki seyirci sayısını artırmalıyız. Kulüplerle birlikte karar vereceğiz.
Yarı otomatik ofsayt sistemi ocakta geliyor
Büyükekşi ayrıca yarı otomatik ofsayt sisteminin 1 Ocak’tan itibaren hayata geçeceğini belirtti.