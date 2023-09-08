Mehmet Büyükekşi: Süper Kupa'yı yurt dışında oynatmak istiyoruz Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa finali hakkında, "Türkiye'de değil yurt dışında oynatmak istiyoruz. Suudi Arabistan Futbol Federasyonu ile ilk görüşmeyi yaptık. İngiltere olabilir, Katar olabilir" dedi.

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Geride bıraktığımız 2022-2023 futbol sezonunda Galatasaray, rakiplerini geride bırakarak Süper Lig'de 23. şampiyonluğunu ilan etmişti.

Fenerbahçe ise İzmir'de oynanan Türkiye Kupası finalinde Başakşehir'i 2-0'la geçerek kupayı müzesine götürmüştü. İki ezeli rakip, kazandıkları bu başarılar sayesinde Süper Kupa maçı oynamaya hak kazanmıştı.

Maçın net tarihi duyurulmazken Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'den dev finalin nerede oynanacağına dair açıklamalar geldi.

"Türkiye'de değil yurt dışında oynatmak istiyoruz"

Mücadeleyi yurt dışında oynatmak istediklerini ifade eden Büyükekşi, şu sözleri sarf etti:

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Süper Kupa Finali'ni Türkiye'de değil yurt dışında oynatmak istiyoruz. Suudi Arabistan Futbol Federasyonu ile ilk görüşmeyi yaptık. İngiltere olabilir, Katar olabilir. Ön görüşmeleri yapıyoruz. Türkiye'de oynatırsak, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynatırız.

"Transferler için yapacağımız bir şey yok"

Kulüplerin transferleri hakkında görüşlerini belirten Mehmet Büyükekşi, şu açıklamayı yaptı: