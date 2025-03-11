Meksika liginde mükemmel gol: Akrep vuruşuyla attı

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Meksika Liga MX'de Tijuana ile Atlas FC ile karşı karşıya geldi.

Tijuana, evinde konuk ettiği Atlas FC'ye 3-0'lık skor üstünlüğünü koruyamayarak 4-3 mağlup oldu.

Karşılaşmanın en çok konuşulan olayı, atılan bir gol oldu.

Atlas FC forması giyen 30 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusu Matheus Doria, mükemmel bir gole imza attı.

AKREP VURUŞUYLA HARİKA GOL

Doria, mücadelenin 61'inci dakikasında kullanılan kornerde akrep vuruşu olarak tabir edilen bir vuruş yaptı.

Doria'nın mükemmel vuruşu sonrası top ağlarla buluştu.

İşte Doria'nın mükemmel golü...