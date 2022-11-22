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    Meksika - Polonya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? 2022 FIFA Dünya Kupası

    Dünya Kupası C Grubu'nda Meksika ve Polonya karşı karşıya gelecek. Peki Meksika - Polonya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları ve muhtemel 11'ler...
    • 22.11.2022 - 09:38
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    Meksika - Polonya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? 2022 FIFA Dünya Kupası

    2022 FIFA Dünya Kupası heyecanı Katar'da devam ediyor. Meksika ve Polonya Dünya Kupası için mücadele edecek.

    Meksika ve Polonya en son 1978'de Arjantin'de düzenlenen grup maçında karşı karşıya gelmişti. Polonya maçı 3-1 almıştı.

    Dünya Kupası C Grubu'nda gerçekleşecek bu büyük karşılaşma futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. İki takımda da önemli isimler bulunuyor ancak gözler Raul Jimenez ile Robert Lewandowski'de olacak.

    Peki Meksika - Polonya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler...

    Meksika - Polonya maçı ne zaman?

    Dünya Kupası C Grubu'nda gerçekleşecek olan Meksika - Polonya karşılaşması 22 Kasım 2022 Salı (bugün) günü saat 19:00'da gerçekleşecek.

    Hangi kanalda yayınlanacak?

    974 Stadı'nda oynanacak Meksika-Polonya maçını Avustralyalı hakem Chris Beath yönetecek. TRT 1'den naklen yayınlanacak.

    Meksika - Polonya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? 2022 FIFA Dünya Kupası #1

    Muhtemel 11'ler

    Meksika: Ochoa, Sanchez, Araujo, Montes, Gallardo, Alvarez, Rodriguez, Guardado, Lozano, Vega, Jimenez

    Polonya: Szcesny, Bednarek, Glik, Kiwior, Cash, Szymanski, Bielik, Zielinski, Zalewski, Swiderski, Lewandowski

    Meksika - Polonya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? 2022 FIFA Dünya Kupası #2


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