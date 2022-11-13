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    Melo'dan Emre Belözoğlu'na gönderme

    Melo'dan Emre Belözoğlu'na gönderme

    Galatasaray'ın unutulmaz futbolcusu Felipe Melo, sarı-kırmızılıların Başakşehir'i 7-0 yendikleri mücadelenin ardından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.
    • 13.11.2022 - 08:56
    • Güncelleme : 13.11.2022 - 09:25
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    Galatasaray'ın Başakşehir'i 7-0 yenmesinin yankıları sürüyor.

    Süper Lig'in güçlü ekiplerinden birini tarihi bir farkla yenen sarı-kırmızılılarda Dünya Kupası arasına girerken moraller yükselirken, takımın eski oyuncusu Felipe Melo ise flaş bir paylaşım yaptı.

    Efsane hareketi paylaştı

    Bir kullanıcının Melo'nun bir derbi maçında Emre Belözoğlu kırmızı kart gördükten sonra yaptığı dil çıkarma hareketini story olarak paylaştığını gören Brezilyalı futbolcu hikayesinde bu gönderiye verdi.

    Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nu hedef alan bu paylaşım kısa süre içerisinde viral olurken tecrübeli futbolcu da ezeli rakibini ti'ye alarak dikkatleri üzerine çekti.

    Melo dan Emre Belözoğlu na gönderme #1


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