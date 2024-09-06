Menajer George Gardi'den Victor Osimhen açıklamaları Galatasaray'a getirdiği yıldız isimlerle de tanınan menajer George Gardi, dünyayı ayağa kaldıran George Gardi transferinin detaylarını anlatırken Okan Buruk'un da ikili forvete döneceğini duyurdu.

Haber Merkezi

Galatasaray, piyasa değeri 100 milyon euro olan Victor Osimhen'i kiralayarak dünyada da büyük yankı uyandırdı.

Başarılı golcünün Galatasaray'a transferi, menajer George Gardi'nin ustalıkla yönettiği bir operasyonun sonucu olarak gerçekleşti.

Bu sansasyonel transferin perde arkasını İtalyan menajer, ülkesinin basınına anlattı.

Gardi, yaptığı açıklamalarda, "48 saat içinde temasa geçilmesi ve tamamlanması gerekiyordu. Bana hemen büyük bir heyecanla onay verdiler. Victor ile görüştükten sonra onun da Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığını anladım. Osimhen, Galatasaray'a evet dedi. Onun için Galatasaray önemli bir kulüptü. Oraya gidip oynamak onun için bir onur olurdu." dedi.

"ÇİFT FORVETE DÖNECEK"

Teknik direktör Okan Buruk ile görüntülü görüşme yaptık ve Galatasaray'da yapmak istediği diziliş değişikliğini anlattı. 4-2-3-1 oynuyordu ama Victor'u duyduktan sonra hemen dizilişi değiştirip iki forvetle oynamayı düşündü.

"FİKİR DEĞİŞTİRMESİNDEN KORKUYORDUM"

Sonrasında kulüpler arasında resmi temaslar başladı ve müzakereler son derece gizli bir şekilde hızla gerçekleşti. Çok önemli bir olay olduğu için taraflardan birinin araya girmesinden veya fikrini değiştirmesinden korkuyordum.

"48 SAATTEN KISA SÜREDE TAMAMLANDI"

48 saatten kısa bir sürede fikir doğdu ve transfer tamamlandı. Futbolda böyle bir şampiyonu birkaç saat içinde transfer etmek asla kolay değildir.

"GALATASARAY'IN HÜCUMU..."