Menajerinden büyük itiraf: Wout Weghorst, Beşiktaş'a dönüyordu ama veto edildi

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta oynayan ve devre arasında kiralık sözleşmesini feshederek Manchester United'a giden Wout Weghorst, Premier Lig'deki performansıyla beklentilerin altında kalmıştı.
"Beşiktaş'a çok baskı yaptım"
Oyuncunun Türkiye temsilcisi Mithat Halis, Radyospor'a yaptığı açıklamada, yıldız golcünün transfer döneminde Beşiktaş'a dönmek üzere olduğunu söyledi.
Aboubakar'ın yanına Weghorst'un alınması için çok baskı yaptım, hem başkan Ahmet Nur Çebi'ye hem de Şenol Güneş'e... Aboubakar bu işi tek başına kaldıramaz, yanındaki Cenk Tosun, daha çok kenarda oynuyor. Dolayısıyla Aboubakar aksadığında Weghorst gibi bir oyuncunun olması gerekiyordu; çok ısrar ettim. Son dakikaya kadar bastırdım.
"Trabzonspor'a gitmek istemedi"
Weghorst, Beşiktaş'a gelmek istiyordu. Weghorst'la anlaşmıştık. Ama Şenol Hoca kabul etmeyince Trabzonspor devreye girdi. Ben Trabzon'da oynamasını da istedim. Trabzonspor da çok istiyordu. Fakat Weghorst 'Ben Almanya'da oynayayım, eşim de problem yapar, Trabzon'a gidemem. Trabzon'u küçük gördüğüm için değil. Eşim Trabzon'a gitmek istemiyor' dedi. Zaten Beşiktaş'a getirirken, eşine İstanbul'u etraflıca gezdirdik. Yabancı oyuncular İstanbul'u tercih ediyor.