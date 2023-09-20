Menajerinden büyük itiraf: Wout Weghorst, Beşiktaş'a dönüyordu ama veto edildi Beşiktaş'ın eski futbolcusu Wout Weghorst'un menajeri Mithat Halis, "Oyuncum Beşiktaş'a dönüyordu ama Şenol Güneş istemedi" dedi.

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Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta oynayan ve devre arasında kiralık sözleşmesini feshederek Manchester United'a giden Wout Weghorst, Premier Lig'deki performansıyla beklentilerin altında kalmıştı.

"Beşiktaş'a çok baskı yaptım"

Oyuncunun Türkiye temsilcisi Mithat Halis, Radyospor'a yaptığı açıklamada, yıldız golcünün transfer döneminde Beşiktaş'a dönmek üzere olduğunu söyledi.

Aboubakar'ın yanına Weghorst'un alınması için çok baskı yaptım, hem başkan Ahmet Nur Çebi'ye hem de Şenol Güneş'e... Aboubakar bu işi tek başına kaldıramaz, yanındaki Cenk Tosun, daha çok kenarda oynuyor. Dolayısıyla Aboubakar aksadığında Weghorst gibi bir oyuncunun olması gerekiyordu; çok ısrar ettim. Son dakikaya kadar bastırdım.

"Trabzonspor'a gitmek istemedi"