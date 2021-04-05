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    Mensah, takımla antrenmanlara başladı

    Beşiktaş’ta sakatlığını atlatan Bernard Mensah antrenmanlara başladı. Ganalı futbolcu, Alanyaspor maçında forma giyebilecek.
    • Haber Merkezi
    • 05.04.2021 - 16:33
    • Güncelleme : 05.04.2021 - 16:40
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    Mensah, takımla antrenmanlara başladı

    Süper Lig’in 33. haftasında Alanyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş’a, Bernard Mensah’tan iyi haber geldi.

    TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI

    Tedavisi tamamlanan Ganalı futbolcu takımla antrenmanlara başladı.

    Mensah, takımla antrenmanlara başladı #1

    GÖZLER CENK VE DORUKHAN'IN TEST SONUÇLARINDA

    A Milli Takım kampında koronavirüs testleri pozitif çıkan Cenk Tosun ve Dorukhan Toköz'ün karantinaları tamamlanıyor. Maç öncesi yapılacak testlerinin negatife dönmesi halinde 2 oyuncu da maç kadrosuna alınacak.

    Sakatlığı süren Vincent Aboubakar’ın ise tedavisi sürüyor.

    7 Nisan Çarşamba Vodafone Park’ta oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

    Mensah, takımla antrenmanlara başladı #2

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