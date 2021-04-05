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Mensah, takımla antrenmanlara başladı
Beşiktaş’ta sakatlığını atlatan Bernard Mensah antrenmanlara başladı. Ganalı futbolcu, Alanyaspor maçında forma giyebilecek.
- Haber Merkezi
- 05.04.2021 - 16:33
- Güncelleme : 05.04.2021 - 16:40
Süper Lig’in 33. haftasında Alanyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş’a, Bernard Mensah’tan iyi haber geldi.
TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI
Tedavisi tamamlanan Ganalı futbolcu takımla antrenmanlara başladı.
GÖZLER CENK VE DORUKHAN'IN TEST SONUÇLARINDA
A Milli Takım kampında koronavirüs testleri pozitif çıkan Cenk Tosun ve Dorukhan Toköz'ün karantinaları tamamlanıyor. Maç öncesi yapılacak testlerinin negatife dönmesi halinde 2 oyuncu da maç kadrosuna alınacak.
Sakatlığı süren Vincent Aboubakar’ın ise tedavisi sürüyor.
7 Nisan Çarşamba Vodafone Park’ta oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.