Merih Demiral, hocasıyla kavga etti İtalyan ekibi Atalanta'da forma giyen Merih Demiral, teknik direktör Gian Piero Gasperini ile kavga etti.

Atalanta forması giyen Merih Demiral için flaş bir iddia geldi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; milli oyuncu, teknik direktör Gian Piero Gasperini ile kavga etti.

25 yaşındaki başarılı stoper, yaz transfer döneminde Atalanta yönetimine ayrılmak istediğini kesin olarak iletti.

Transferi son anlada engellendi

Öte yandan daha önce Gasperini'nin Merih'in Inter'e transferini son anda engellediği de aktarıldı.

Bu sezon da takımının önemli isimlerinden olan Merih Demiral 25 kez forma giyerken 1 gollük katkı sağladı.