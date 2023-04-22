Merkez Hakem Kurulu'ndan hakemlere yönelik açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesi üzerinden Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya yer verildi.

Açıklamada, sezon sonunda kadar bazı hakem ve VAR hakemlerine görev verilmeyeceği belirtildi.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Son hafta müsabakaları için yapılan teknik değerlendirme ve VAR kayıtları incelemesi sonucunda; ikinci bir değerlendirmeye kadar bazı hakem ve VAR hakemlerine görev verilmemesi yönünde karar alınmıştır. Bu süre içerisinde hakemlerimiz teknik ve mental olarak müsabaka alacak gibi hazırlıklarına devam edecektir. Makul bir dinlenme süresinin ardından yeniden değerlendirme yapılacaktır.



Hakemlerin de bir insan olduğu, hata yapabileceklerini bilmekle beraber, tüm çabamız hakemlerimizin müsabaka neticesine veya oyunun akışına tesir edecek büyük hatalar yapmamaları içindir."