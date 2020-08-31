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    Mert Çetin milli takım aday kadrosundan çıkarıldı

    UEFA Uluslar Ligi'nde 3 Eylül'de Macaristan'la karşılaşacak olan milli takımda Roma'dan Verona'ya kiralanan Mert Çetin, sakatlığı nedeniyle milli takım aday kadrosundan çıkarıldı.
    • Haber Merkezi
    • 31.08.2020 - 10:30
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    Mert Çetin milli takım aday kadrosundan çıkarıldı

    UEFA Uluslar Ligi'nde 3 Eylül'de Macaristan ve 6 Eylül'de Sırbistan'la karşılaşacak A Millî Takımımız, Riva'daki TFF Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplandı.

    MERT ÇETİN ADAY KADRODAN ÇIKARILDI

    Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı bugün oynanan Reims-Lille karşılaşmasında görev almaları nedeniyle ilerleyen saatlerde kampa dahil olacak.

    Sağ ayak tabanından sakatlık yaşayan Mert Çetin ise aday kadrodan çıkarıldı.

    Ay-Yıldızlılar, yarın saat 18.30'da basına kapalı olarak gerçekleştirilecek antrenmanla Uluslar Ligi karşılaşmalarının hazırlıklarına başlayacak.

    Mert Çetin milli takım aday kadrosundan çıkarıldı #1

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