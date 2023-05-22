Mert Günok, Adana Demirspor maçında 5 kurtarış yaptı Tecrübeli kaleci Mert Günok, Adana Demirspor karşısında maçı 5 kurtarışla tamamlayarak galibiyetin mimarlarından oldu.

Sezon başında fazla forma şansı bulamayan ve Şenol Güneş'in göreve gelmesiyle beraber tekrardan Beşiktaş'ın kalesine geçen Mert Günok'un, yükselen performansı devam ediyor.

Beşiktaş'ın tecrübeli eldiveni Mert Günok, Adana Demirspor karşısında da güven veren bir performans ortaya koydu.

İki golde hatası vardı ama 5 kurtarış yaptı

İlk golde hatalı olsa da önemli toplar çıkarttı. Mücadeleyi 5 kurtarışla tamamlayan Mert, galibiyetin mimarlarından oldu.

Milli eldiven, bu sezon çıktığı 22 karşılaşmada kalesinde 17 görürken 7 maçta da kalesini gole kapattı.