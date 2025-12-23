Mert Günok: Hakkımda çıkan iddialar asılsız

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan kritik derbi öncesinde Beşiktaş'ın milli kalecisi Mert Günok, açıklamalarda bulundu.

"GRUPLARA İYİ BAŞLAMAK İÇİN HAZIRIZ"

Derbinin atmosferine dikkat çeken tecrübeli kaleci, "Yılın son derbisi. Güzel bir maç olacak. Hava güzel, atmosfer güzel. İki takım da elinden geleni yapacaktır. İki gün kısa süre ama biz de iyi hazırlandık. Gruplara iyi başlamak için hazırız" ifadelerini kullandı.

"HAKKIMDA ÇIKAN İDDİALAR ASILSIZ"

Hakkında çıkan transfer iddialarına da net bir dille yanıt veren Mert Günok, bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Hakkımda çıkan 'mutsuz, gitmek istiyor, takım bakıyor' gibi haberler asılsızdır. Hoca ve yönetimle böyle bir şey görüşmedim" dedi.

"HEP EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEYE ÇALIŞTIM"

Beşiktaş'a olan bağlılığını vurgulayan milli kaleci, sözlerini şu ifadelerle tamamladı: