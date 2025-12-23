Süper Lig yıldızlarından katkı! Senegal, Botsvana'yı yendi

- Senegal, Afrika Uluslar Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Botsvana'yı 3-0 yendi.
- Golleri Nicolas Jackson ve Cherif Ndiaye attı.
- Ismail Jakobs ve Cherif Ndiaye, Süper Lig'den maça katkı sağladı.
Afrika Uluslar Kupası D grubu ilk hafta maçında Senegal ile Botsvana karşı karşıya geldi.
Fas'taki Grand Stade de Tanger'de oynanan maçı Senegal 3-0'lık skorla kazandı.
SENEGAL, ÜÇ GOLLE GÜLDÜ
Galibiyeti getiren golleri Nicolas Jackson (2) ve Cherif Ndiaye kaydetti. İlk golün asistini Galatasaraylı Ismail Jakobs yaptı.
JAKOBS 90 DAKİKA OYNADI
Senegal'de, Ismail Jakobs maçın tamamında sahada kalırken, Samsunspor forması giyen Cherif Ndiaye 78. dakikada oyuna dahil oldu.
Bu sonuçla birlikte Senegal 3 puan olurken, Botsvana ise 0 puan kaldı.