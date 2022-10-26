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    Mert Günok, ilk 11'de oynamak istiyor

    Mert Günok, ilk 11'de oynamak istiyor

    Beşiktaş'ta genç kaleci Ersin Destanoğlu'nun formsuz görüntüsü sonrası sakatlığını atlatan Mert Günok, yeniden forma şansı yakalamak istiyor.
    • 26.10.2022 - 13:53
    • Güncelleme : 26.10.2022 - 14:05
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    Beşiktaş'ta sözleşmesinin uzatılması sonrasında sahaya daha fazla konsantre olan Ersin Destanoğlu, bir süre istikrarlı görüntü sergilese de yine düşüşe geçti.

    Hatayspor karşılaşmasındaki performansı beklentilerin altında kalan Ersin'in, Ümraniyespor mücadelesinde ilk 11'de olup olmayacağı belirsiz.

    Mert Günok, ilk 11 de oynamak istiyor #1

    Mert Günok formaya talip

    Kara Kartal'ın takım çalışmalarında Mert Günok'un da yüksek bir performans sergilediği ve formaya talip olduğu öğrenildi.

    Tecrübeli file bekçisi, geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlığın ardından formasına uzun süre hasret kalmıştı.

    Kariyerinde Fenerbahçe ve Başakşehir gibi takımların formasını da terleten Mert Günok, formasına yeniden kavuşarak A Milli Takım'a da dönmenin hayalini kuruyor.

    Mert Günok, ilk 11 de oynamak istiyor #2


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