Mert Günok: Ne olursa olsun kazanmalıydık Pendikspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuşan Beşiktaş kalecisi Mert Günok, "Bu tarz maçlarda farkı bulamadığınızda sorun olabiliyor. Ne olursa olsun kazanmalıydık" dedi.

ensonhaber.com Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlılar Omar Colley (12) ile öne geçerken konuk ekip ise Romero'nun (90+4) penaltısıyla eşitliği yakaladı. Mert Günok: Kazanmalıydık Mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulunan Beşiktaş kalecisi Mert Günok, "İstemediğimiz bir sonuç oldu. Genel olarak oyunun kontrolü bizdeydi. Kaçırdığımız net pozisyonlar vardı. Bu tarz maçlarda farkı bulamadığınızda sorun olabiliyor. Ne olursa olsun bugün kazanmalıydık. Takım olarak üzgünüz. İkinci yarıda rakip takım oyunun kontrolüne biraz ortak oldu. Baskılarımız yetersiz kaldı" ifadelerini kullandı.