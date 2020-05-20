Mert Hakan: Galatasaray'ı seçtim Sivassporlu Mert Hakan Yandaş, "Galatasaray benim hayalim. Bu yüzden kararımı çoktan verdim" diyerek, önümüzdeki sezon sarı-kırmızılı formayı giyeceğini söyledi.

Fenerbahçe'de gelecek sezon sportif direktör olması beklenen Emre Belözoğlu'nun sık sık telefonla arayıp ikna etmeye çalıştığı Mert Hakan, tercihini yaptı.

Emre Kılınç ile birlikte Sivasspor'un en etkili iki isminden biri olan 25 yaşındaki futbolcu, Galatasaray ile el sıkıştığını söyledi.

Milliyet'in haberine göre; Fenerbahçe dışında Atalanta, Lecce, Werder Bremen ve Hoffenheim gibi takımlardan teklif alan Mert, Galatasaray'a söz verdiğini belirtip, “Bundan asla dönmem. Bu kararımdan da vazgeçmem.” dedi.

"ÖN PROTOKOL YAPTIK"

İki taraf arasında iyi niyet göstergesi olarak bir protokol hazırlandığını, ancak cezai bir hükmün bulunmadığını hatırlatan Mert Hakan, “Paranın değil hayallerimin peşinden gitmek istiyorum. Galatasaray benim hayalim. Bu yüzden kararımı çoktan verdim." diyerek, gelecek sezon sarı-kırmızılı takımda oynayacağını açıkça dile getirdi.

10 GOL 4 ASİST

Bu sezon 25'i Süper Lig, 5'i de Türkiye Kupası olmak üzere toplam 30 karşılaşmada görev yapan yetenekli futbolcu, 10 gol atarken 4 de asist yaptı.