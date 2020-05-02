Mert Hakan ile Emre Kılınç Galatasaray'ı saklamıyor Fatih Terim ile görüşen Mert Hakan ile Emre Kılınç'ın, "Emre Belözoğlu Fenerbahçe'ye gelin diye bize baskı kuruyor ancak biz size söz verdik" dedikleri öğrenildi.

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Bu sezon Sivasspor'un zirveye oynamasında büyük pay sahibi olan Mert Hakan Yandaş ile Emre Kılınç paylaşılamıyor.

Devre arasına girmeden önce Galatasaray'ın görüştüğü ve prensipte anlaşmaya vardığı iki oyuncuyu, şimdi de Fenerbahçe kendi saflarına çekmek için yoğun çaba harcıyor.

"EMRE BELÖZOĞLU BİZİ ARIYOR"

“Galatasaray'dan başka takımda oynamayız” diye söz veren Mert ve Emre de Fenerbahçe cephesinden gelen mesajları olduğu gibi Fatih Terim'e aktarıyor.

Akşam'ın haberine göre; Belözoğlu'nun kendilerini arayıp, “Yeni sezon için çok iddialı bir kadro kuruyoruz. Sizi de bu takımda düşünüyoruz. Bize güç katarsınız. Gelirseniz seviniriz” dediğini aktaran oyuncular, kesinlikle bu teklife olumsuz yanıt verdiklerini de iletti.

EMRE: TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜ G.SARAY

Galatasaray'a transfer olacağını saklamayan Emre Kılınç, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda, ''Boluspor'da oynarken Galatasaray ile anlaşılmıştı. Ben de benim için ne güzel, giderim dedim. Birkaç gün sonra kulübe gittim sözleşmeyi feshetmeye, 'Başkan vazgeçti' dediler. Açıkça söylemek gerekirse, Galatasaray içimde hep bir ukdedir. Galatasaray, Türkiye'nin en büyük kulübü." demişti.

MERT HAKAN DA GİZLEMİYOR

Mert Hakan da Twitter hesabından yaptığı beğenilerle Galatasaraylı olduğunu gizlemiyor.

İşte tecrübeli oyuncunun yıllar önce yaptığı beğeniler: