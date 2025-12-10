Süper Lig'den 8 kulüp PFDK'ya sevk edildi

- TFF Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 8 kulübü PFDK'ya sevk etti.
- Beşiktaş ve Galatasaray yöneticileri, futbolun itibarını zedeleyen açıklamaları nedeniyle disipline gönderildi.
- Ayrıca farklı liglerdeki bazı kulüpler ve futbolcular da çeşitli sebeplerle kurula sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 8 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.
TFF'nin açıklamasına göre Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ve Kocaelispor çeşitli sebeplerle kurula sevk edildi.
BAŞKAN ADALI VE KAVUKCU DA SEVK EDİLDİ
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı ile Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları gerekçesiyle PFDK'ya gönderildi.
Kurul, ikas Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız'ı ise talimatlara aykırı hareketi nedeniyle disipline yolladı.
ALT LİGLER
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Serikspor, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Eminevim Ümraniyespor, İmaj Altyapı Vanspor ve Arca Çorum FK de farklı sebeplerle kurula sevk edildi.
Ayrıca Manisa FK ile oynanan maçta kırmızı kart gören İmaj Altyapı Vanspor formasını giyen Lucas Africo, kural dışı hareketinden dolayı kurula gönderildi.