Mert Hakan Yandaş'tan Aşkın Olayım'a eşlik etti iddialarına cevap geldi Fenerbahçe'nin futbolcusu Mert Hakan Yandaş'ın tribünlerden çekilmiş bir görüntüsü ortaya çıkmıştı. Yandaş'ın Icardi'nin golü sonrası 'Aşkın Olayım' şarkısına eşlik ettiği iddia edilmişti. Tecrübeli oyundan o iddiaya cevap geldi.

Fenerbahçe'nin oyuncusu Mert Hakan Yandaş, Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi ağırladığı maçta yedek kulübesindeydi.

Maçtan 3-0 galip ayrılan sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi de bir gole imza attı.

Icardi'nin golü sonrası statta klasikleşen şekilde "Aşkın Olayım" çaldı. Tribünden yapılan bir video çekiminde Yandaş'ın bu şarkıya eşlik ettiği iddia edildi.

Sosyal medyada paylaşılan bu videoda Yandaş'ın "Aşkın Olayım" dediği konuşulurken tecrübeli oyuncudan iddialara cevap geldi. Cevap ise şimdiden tepki çekmiş durumda.

"Aşkına s...yım dedim"

Yandaş, "O şarkı bizim tarafta farklı söylenir bilin istedim." diyerek eşlik ettiği kısmı sinkaflı olarak değiştirdiğini ima etti.

Fenerbahçeli oyuncunun "Aşkına s...yım" dediği tahmin ediliyor.