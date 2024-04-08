Mert Hakan Yandaş'tan olay beğeni: İte köpeğe ağır gelir... Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Mert Hakan Yandaş, Süper Kupa mücadelesinin ardından beğendiği tweet'le olay oldu.

ensonhaber.com

Fenerbahçe, Trabzon'da yaşanan taraftar terörünün ardından düzenlediği olağanüstü kongrede Galatasaray'la oynayacakları Süper Kupa Finali'ne U-19 takımıyla çıkma kararı almıştı.

Fenerbahçe'den daha sonra yapılan açıklamada, mücadelenin 90 dakika sürmeyeceği belirtilmişti. Fenerbahçe, Şanlıurfa'da oynanan mücadeleye beklendiği gibi U-19 takımıyla çıktı.

Mücadelenin ilk dakikasında Galatasaray, Icardi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Golün santrası yapılmadı. Fenerbahçe sahadan çekilirken maçın hakemi Volkan Bayarslan mücadeleyi tatil etti.

Mert Hakan Yandaş'ın beğenisi dikkat çekti

Maçın ardından Fenerbahçeli futbolcular, sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu.

Gönderisinde U19'lu futbolcuların fotoğrafını paylaşan ve açıklamaya "İyi ki Fenerbahçe" yazan Mert Hakan Yandaş'ın beğenileri de dikkat çekti.

Bir taraftarın "İte köpeğe ağır gelir bu arma." yazılı gönderisini beğenen deneyimli oyuncu, sarı-kırmızılı taraftarların tepkisiyle karşılaşırken camiasında ise destek gördü.