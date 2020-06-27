Mert Hakan'ın G.Saray formalı çocukluk fotoğrafı

Galatasaray'dan daha yüksek bir teklif yapması nedeniyle Fenerbahçe ile anlaşma sağlayan Mert Hakan Yandaş'ın, sarı-kırmızılı formayla çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı.

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da forma giyen Mert Hakan Yandaş, sezon sonu sözleşmesi bitecek oyuncular arasında yer alıyordu.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan 25 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılılarla görüşüp ön protokol anlaşmasına da varmıştı.

Ancak ardından Fenerbahçe'nin daha yüksek bir teklifle gelmesi üzerine Mert Hakan Yandaş, rotasını değiştirdi.

SARI-LACİVERTLİLERLE ANLAŞTI

Galatasaray taraftarı olduğu da bilinen Mert Hakan Yandaş, sarı-lacivertlilerin teklifi üzerine profesyonel düşünerek, Kanarya ile el sıkıştı.

Yaşanan bu gelişmelerin üzerine; geleceğini ön planda tutmayı tercih ederek Fenerbahçe ile her konuda anlaşmaya varan Mert Hakan'ın, sarı-kırmızılı formayla olan çocukluk fotoğrafı da sosyal medyada taraftarlar tarafından paylaşıldı.