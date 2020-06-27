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    Mert Hakan'ın G.Saray formalı çocukluk fotoğrafı

    Galatasaray'dan daha yüksek bir teklif yapması nedeniyle Fenerbahçe ile anlaşma sağlayan Mert Hakan Yandaş'ın, sarı-kırmızılı formayla çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 27.06.2020 - 13:24
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    Mert Hakan'ın G.Saray formalı çocukluk fotoğrafı #1

    Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da forma giyen Mert Hakan Yandaş, sezon sonu sözleşmesi bitecek oyuncular arasında yer alıyordu.

    Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan 25 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılılarla görüşüp ön protokol anlaşmasına da varmıştı.

    Ancak ardından Fenerbahçe'nin daha yüksek bir teklifle gelmesi üzerine Mert Hakan Yandaş, rotasını değiştirdi.

    Mert Hakan'ın G.Saray formalı çocukluk fotoğrafı #2

    SARI-LACİVERTLİLERLE ANLAŞTI

    Galatasaray taraftarı olduğu da bilinen Mert Hakan Yandaş, sarı-lacivertlilerin teklifi üzerine profesyonel düşünerek, Kanarya ile el sıkıştı.

    Yaşanan bu gelişmelerin üzerine; geleceğini ön planda tutmayı tercih ederek Fenerbahçe ile her konuda anlaşmaya varan Mert Hakan'ın, sarı-kırmızılı formayla olan çocukluk fotoğrafı da sosyal medyada taraftarlar tarafından paylaşıldı.

    Mert Hakan'ın G.Saray formalı çocukluk fotoğrafı #3

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