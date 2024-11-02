Mert Müldür'e Avusturya'dan sürpriz talip

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Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki oyuncusu Mert Müldür ile ilgili transfer gelişmesi yaşandı.

Avusturya medyasındaki haberlere göre Salzburg, yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Salzburg'un devre arası transfer döneminde 7 milyon euroluk bir teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı öğrenildi.

Sarı-lacivertli yönetim, Oosterwolde'nin sakatlığı sonrasında Mert Müldür'ün satışını şimdilik düşünmüyor. Ancak devre arası bek takviyesi gelirse teklif masaya yatırılacak.

3 MİLYON EUROYA ALINDI

2023 yılında İtalyan ekibi Sassuolo'dan 3 milyon euroya transfer edilen tecrübeli oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.

Mert Müldür bu sezon Fenerbahçe formasıyla 15 maçta görev aldı. 25 yaşındaki oyuncu bu maçlarda gol atamazken 1 asiste imza attı.