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    Messi 33 yaşında

    Kimilerine göre dünyanın en iyi futbolcusu olan Lionel Messi, bugün 33. yaş gününü kutladı.
    • Haber Merkezi
    • 24.06.2020 - 15:34
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    Messi 33 yaşında #1

    Barcelona'da sayısız başarılara imza atan yıldız futbolcu Lionel Messi, 1 yılı daha geride bıraktı.

    24 Haziran 1987 doğumlu olan Arjantinli futbolcunun bugün doğum günü.

    699 GOL ATTI

    33. yaşını kutlayan Messi, kariyeri boyunca 4 Şampiyonlar Ligi ve 10 La Liga şampiyonluğu yaşarken, 699 kez de rakip fileleri havalandırdı.

    Messi ayrıca 6 kez de Ballon D'or ödülünü kazanmayı başardı.

    Messi 33 yaşında #2

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