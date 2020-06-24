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Messi 33 yaşında
Kimilerine göre dünyanın en iyi futbolcusu olan Lionel Messi, bugün 33. yaş gününü kutladı.
- Haber Merkezi
- 24.06.2020 - 15:34
Barcelona'da sayısız başarılara imza atan yıldız futbolcu Lionel Messi, 1 yılı daha geride bıraktı.
24 Haziran 1987 doğumlu olan Arjantinli futbolcunun bugün doğum günü.
699 GOL ATTI
33. yaşını kutlayan Messi, kariyeri boyunca 4 Şampiyonlar Ligi ve 10 La Liga şampiyonluğu yaşarken, 699 kez de rakip fileleri havalandırdı.
Messi ayrıca 6 kez de Ballon D'or ödülünü kazanmayı başardı.