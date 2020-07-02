Messi, 700 golün 582'sini sol ayakla attı

Barcelona-Atletico Madrid maçında 700. golünü atarak kariyerindeki 7. dalyasını yapan Lionel Messi, bu gollerin 582'sini sol ayakla kaydetti.

Ronaldo ile birlikte dünyanın en iyi iki futbolcusundan biri olarak kabul edilen Lionel Messi, başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Geçtiğimiz günlerde oynanan Barcelona-Atletico Madrid maçında kariyerindeki 700. golünü atan Arjantinli yıldız, tam 7. kez dalya yaptı.

BİRİNİ ELİYLE ATTI

İspanyol basını; yıldız futbolcunun bu gollerin 582'sini sol ayakla, 92'sini sağ ayakla, 24'ünü kafayla, kalan iki golü ise göğüs ve eliyle attığını yazdı.

862 maçta 700 gol atan tecrübeli futbolcunun, 320 de asisti bulunuyor. Barcelona'da 630 gol bulan Messi, Arjantin formasıyla da 70 gole imzasını koydu.

RONALDO'NUN 729 GOLÜ VAR

Messi'nin ezeli rakibi Ronaldo ise 700 gol sınırına ulaşan ilk isim olmuştu. Portekizli yıldız, bu sayıya 964 maçta ulaşırken, Messi aynı başarıyı 862 karşılaşmada yakaladı. 729 golü bulunan Ronaldo ile Messi'nin arasındaki gol farkı 29.

Öte yandan Messi ile Ronaldo, profesyonel kariyerlerinde resmi maçlarda 700 golü aşan ilk futbolcular olarak tarihe geçtiler.