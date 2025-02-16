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Haber Merkezi

22 Mart 2023 tarihinde Başakşehir forması altında futbol kariyerini noktalayan Mesut Özil, Vav TV'de yayınlanan Gençlerle Baş Başa programının konuğu oldu.

Kariyerinde Real Madrid, Arsenal, Fenerbahçe gibi kulüplerde forma giyen eski oyuncu, önemli açıklamalara imza attı.

36 yaşındaki isim, jübilesini Fenerbahçe'de yapmak istediğini ama izin verilmediğini söylerken, neden Türk Milli Takımı'nı seçmediğini açıkladı.

Özil ayrıca sarı-lacivertli kulüpten Real Madrid'e transfer olan genç yıldız Arda Güler hakkında da konuştu.

"HAYALİM GERÇEK OLDU"

Mesut Özil, "Fenerbahçe mi Galatasaray mı?" sorusuna, şu cevabı verdi:

Fenerbahçe'li olmak hayalimdi o da gerçek oldu. Galatasaray'ı da son yıllarda oynadığı futboldan dolayı tebrik ediyorum

"BAŞARAMAYACAKLARI ŞEY YOK"

"Arda Güler, Kenan Yıldız gibi yeteneklere sahip çıkmamız lazım" diyen Özil, şu ifadeleri kullandı:

Kötü de oynasalar iyi de oynasalar milleti arkasında olduğu zaman başaramayacakları şey yok.

"ÇOK KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

Neden Türk Milli Takımı'nı seçmediği konusunda Mesut Özil, şu açıklamayı yaptı:

Bu konuda çok konuşmak istemiyorum. Ancak her şey anlatılanlar gibi değil. O dönem çok farklı olaylar oldu. Eski konuları bugünkü dönemde açmak yanlış olur ancak durum bazı insanların dediği gibi olmadı.

"HİÇBİR ZAMAN TÜRKLÜĞÜMÜZÜ SAKLAMADIK"

Özil, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

Benim dedem Almanya'ya ilk gidenlerden. Dil yok, aile yok, para yok. Yalnızsın, çalışıyorsun, evlatlarını alıyorsun onlar evleniyor. Bir işçi ailesi olarak köşeye atılıyorsun. Dili öğrenmesi zordu ama hiçbir zaman Türklüğümüzü saklamadık.

"ARDA GÜLER'İ KENDİME BENZETİYORUM"

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler hakkında konuşan Mesut Özil, şunları dedi:

Şuan futbola baktığımda çok keyif almadığım bir dönemdeyim, benim dönemimde büyük isimler vardı, ama şu an Arda Güler'i kendime benzetiyorum.

"İZİN VERMEDİLER"

Futbolu Fenerbahçe'de bırakmak istediğini söyleyen Özil, şu şekilde konuştu:

Fenerbahçe'de oynama sebebim bu yüzdendi ama izin vermediler sonrasında zaten Başakşehir'e gittim ardından da çocuğum dünyaya geldi futbolu bıraktım, iyi ki de bırakmışım.

"AYRILIRSAM ARSENAL'A GELECEĞİMİ SÖYLEMİŞTİM"

2010 yılında 18 milyon Euro karşılığında Werder Bremen'den Real Madrid'e transfer olan Mesut Özil, Real dışında gelen teklifleri açıkladı.

Özil, şunları dedi: