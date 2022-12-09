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    Mesut Özil: Ronaldo'ya biraz daha fazla saygı gösterilmeli

    Başakşehir forması giyen yıldız futbolcu Mesut Özil, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Real Madrid'de birlikte forma giydiği takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'ya destek çıktı.
    • 09.12.2022 - 17:07
    • Güncelleme : 09.12.2022 - 17:10
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    Mesut Özil: Ronaldo'ya biraz daha fazla saygı gösterilmeli

    Mesut Özil, eski takım arkadaşı ve yakın dostu olan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

    "Yorumcular Cristiano'nun adını söyleyip dikkat çekmek için kötü sözler söylüyor"

    Real Madrid'de Cristiano Ronaldo ile takım arkadaşlığı yapan Mesut, "Cristiano Ronaldo hakkında basındaki bu olumsuzluğun nereden geldiğini gerçekten anlayamıyorum. Medya sadece tık almaya çalışıyor ve kariyeri bitmiş yorumcular, Cristiano'nun adını söyleyip dikkat çekmek için kötü sözler söylüyor." dedi.

    Mesut Özil: Ronaldo ya biraz daha fazla saygı gösterilmeli #1

    "Yeni nesilden hiç kimse onun rakamlarını tekrarlayamaz"

    Mesut Özil, "Cristiano Ronaldo, yakında 38 yaşına girecek. Sezon başına 50 gol atmaması mı sizi şaşırttı! Futbolseverler, onun 20 yıl boyunca nasıl oynadığını gördü ve mutlu oldu. Yeni nesilden hiç kimse onun rakamlarını tekrarlayamaz. Sonsuza dek kendi kategorisinde olacak." ifadelerini kullandı.

    Mesut Özil: Ronaldo ya biraz daha fazla saygı gösterilmeli #2

    "Herkes spor tarihinin en büyük sporcularından birine daha fazla saygı göstermeli"

    Özil, "Herkes spor tarihinin en büyük sporcularından birine daha fazla saygı göstermeli." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

    Mesut Özil: Ronaldo ya biraz daha fazla saygı gösterilmeli #3


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