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    Mesut Özil'den erken dönüş için ekstra antrenman

    Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı Mesut Özil, sakatlığının ardından hızlı dönebilmek adına Samandıra'da bireysel idmanlarına devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 17.03.2021 - 10:26
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    Mesut Özil'den erken dönüş için ekstra antrenman

    Ligin 28. haftasındaki Antalya maçında sakatlanan Mesut Özil'in en az 6 hafta sahalardan uzak kalabileceği açıklanmıştı.

    Tedbir amaçlı kullandığı koltuk değneklerini bırakan Fenerbahçe'nin yıldız ismi, takımdan ayrı çalışmasına rağmen günün büyük kısmını Samandıra'da geçiriyor.

    Mesut Özil den erken dönüş için ekstra antrenman #1

    İZİN YAPMIYOR

    Kendisine verilen bireysel programı harfiyen uygulayan Mesut Özil, sağlık ekibi ve antrenörlerin gözetiminde izin yapmadan bu süreci geçiriyor.

    Beklenenden 1 hafta önce sahalara dönebileceği belirtilen 32 yaşındaki oyuncu, saha dışında da takım arkadaşları ile vakit geçiriyor.

    Mesut Özil den erken dönüş için ekstra antrenman #2

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