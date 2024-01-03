Mete Kalkavan, hakemliği bıraktı! Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Mete Kalkavan'ın kendi isteğiyle hakemlik kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

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Son olarak 19 Aralık 2023 tarihinde Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Başakşehir - Sivasspor maçında düdük çalan Mete Kalkavan kariyeri adına önemli bir karara imza attı.

45 yaşındaki hakem, kariyeri noktalama kararı aldı.

TFF, Mete Kalkavan'ın kendi isteğiyle hakemliği bırakarak Hakem Akademisi'nde VAR eğitim sorumlusu pozisyonunda göreve getirildiğini açıkladı.

"Yeni görevinde başarılar dileriz"

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Süper Lig Hakemlerimizden Mete Kalkavan kendi isteği ile sahadaki hakemlik kariyerini sonlandırmış ve Hakem Akademisi'nde VAR Eğitim Sorumlusu olarak göreve getirilmiştir. Hizmetlerinden dolayı kendisine teşekkür eder, yeni görevinde başarılar dileriz.

Mete Kalkavan kimdir?

1979 Samsun doğumlu Mete Kalkavan, 1999 yılında İstanbulspor - Altay arasında oynanan PAF Ligi maçında 1. yardımcı hakem olarak görev aldı ve hakemlik kariyeri resmi olarak başladı.

İlk Süper Lig maçı 14 Eylül 2003 tarihinde oynanan Ankaragücü - Denizlispor maçı olan Kalkavan, orta hakem olarak ise ilk kez 2011 yılındaki Gençlerbirliği-Konyaspor maçında görev yaptı.

2012 yılında FIFA kokartı takan Kalkavan, 2015-2016 sezonu öncesi TFF ile profesyonel sözleşme imzalamıştı.

8 Mart 2022'de dönemin MHK'sinin aldığı kararla kariyeri bitirilmek istenen Kalkavan, daha sonra görevine geri dönmüştü.