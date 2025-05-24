Metehan Baltacı: İkide iki yapıp ligi bitirmek istiyoruz

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Süper Lig'de 37. hafta karşılaşmasında Galatasaray, deplasmanda Göztepe'yi 2-0 yendi.

Galatasaray'da maçın ardından Metehan Baltacı, açıklamalarda bulundu.

"HAFTAYA DA AYNI ŞEKİLDE OLACAK, İKİDE İKİ YAPIP LİGİ BİTİRMEK İSTİYORUZ"

Maçın ardından konuşan Baltacı şunları dedi:

"Öncelikle iki takımı da gösterdikleri mücadeleden dolayı tebrik etmek lazım. Göztepe, bu ligin iyi takımlarından birisi ama biz buraya şampiyon geldik ve şampiyon gibi bitirmek istiyorduk. Ciddi gelip, kazanmak istedik. Zorlu bir havada da kazandığımız için mutluyuz. Haftaya da aynı şekilde olacak, ikide iki yapıp ligi bitirmek istiyoruz."

"TARAFTARLARIMIZA SÜRPRİZLERİMİZ VAR"

Taraftarlara yarın için mesaj gönderen Baltacı, "Biz de heyecanlıyız yarın nasıl bir organizasyon olacağından ama keyifliyiz de. Yarın tüm taraftarlarımızı Yenikapı'ya bekliyoruz. Bizim de onlara sürprizlerimiz var. İnşallah daha güzel günlerde buluşacağız." ifadelerini kullandı.