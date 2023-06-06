Metin Öztürk: Cumhuriyet'in yüzü Galatasaray Süper Lig'de bu sezon şampiyon olan Galatasaray'da ikinci başkan Metin Öztürk, kazanılan zafer ve gelecek hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Spor Toto Süper Lig şampiyonluğu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Müthiş bir ekip çalışması. Cumhuriyet'in yüzü Galatasaray. Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyon olmayı planlıyorduk. Çok mutluyuz." dedi.

"Her şey harika"

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine kazanılan şampiyonluk ve gelecek hedeflerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Gerek Dursun Başkan'la gerek Erden Timur ile bu yola çıktığımızda hem finansal projelerimizi anlattık hem de şampiyonluğu anlattık. Çünkü hep birbirini tamamlayan şeyler. Futbolu Erden Timur'a emanet ettik. Biz de Dursun Başkanımla beraber finansal tarafa dağıldık. Müthiş bir ekip çalışması. Cumhuriyet'in yüzü Galatasaray. Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyon olmayı planlıyorduk. Çok mutluyuz. Her şey harika.

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