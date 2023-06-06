Metin Öztürk: Cumhuriyet'in yüzü Galatasaray

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Spor Toto Süper Lig şampiyonluğu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Müthiş bir ekip çalışması. Cumhuriyet'in yüzü Galatasaray. Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyon olmayı planlıyorduk. Çok mutluyuz." dedi.
"Her şey harika"
Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine kazanılan şampiyonluk ve gelecek hedeflerle ilgili açıklamalarda bulundu.
Gerek Dursun Başkan'la gerek Erden Timur ile bu yola çıktığımızda hem finansal projelerimizi anlattık hem de şampiyonluğu anlattık. Çünkü hep birbirini tamamlayan şeyler. Futbolu Erden Timur'a emanet ettik. Biz de Dursun Başkanımla beraber finansal tarafa dağıldık. Müthiş bir ekip çalışması. Cumhuriyet'in yüzü Galatasaray. Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyon olmayı planlıyorduk. Çok mutluyuz. Her şey harika.
"Galatasaray'ın borçlarını sıfırlamak istiyoruz"
Avrupa'da gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. En önemlisi kalan 11 ayda 1 kere daha şampiyon olmak ve finansal olarak Galatasaray'ın borçlarını sıfırlamak istiyoruz. Çünkü bunların hepsi birbirini tetikleyen şeyler.