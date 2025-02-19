Metin Tokat: Türk futbolunun tükendiği bir gün

TFF Merkez Hakem Kurulu eski Başkanvekili Metin Tokat, Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe maçını yabancı hakemin yönetmesine ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) aldığı karara yönelik İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

"TÜRK FUTBOLUNUN TÜKENDİĞİ BİR GÜN"

Yabancı hakem kararının üzüntü verici olduğunu dile getiren Tokat, şu ifadeleri kullandı:

Türk futbolunun tükendiği bir gün. Ne olursa olsun bu karar Türk hakemlerine olan güvenin tamamen yok olduğunu gösteren bir durum. Türk hakemlerini yalnız bırakan, onları koruyamayanların artık geri dönüşü olmayan bir yola girdiklerini de gösteriyor. Bu noktadan sonra her kulüp yabancı hakem talebinde bulunsa TFF ve MHK nasıl bir yol izleyecek? Bu sürecin sonunda Türk hakemliği nasıl ayakta kalacak. Alınan bu kararın Türk hakemliğine vurulan en büyük darbelerden biri olduğu unutulmamalıdır. ‘Yabancı hakem gelmeyecek' diyen bir federasyon başkanımız var, ‘Yabancı hakem mandacılıktır' diyen bir MHK başkanımız var. Türk hakemlerini itibarsızlaştıran, kendi sözlerini hiçe sayan yönetim anlayışıyla daha ne kadar devam edeceksiniz. Hakem camiasına güven vermeyen, günü kurtarmak için karar değiştiren bir sistem inşa ediyorlar. Futbol kamuoyuna sözleri var, ya sözlerini tutacaklar ya da çekilecekler.