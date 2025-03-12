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Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, Türk futboluna dair önemli açıklamalarda bulundu.

"TÜRK HAKEMLİĞİ BİR TIKANMIŞLIK İÇİNDEYDİ"

HT Spor'a konuşan Gündoğdu, gündemdeki konulara ilişkin şu değerlendirmeleri yaptı:

Geçmişle zaman harcamaya gerek yok ama bilmek de gerekiyor. Geçmişi irdelemek gerekiyor. İçinde bulunduğumuz günlerde 2022'de, o zaman için organizasyonel bir karardı. Göreve geldiğim dönemi hatırlayalım. TFF'de bir takım kararlar verilmiş, talimat değişmiş, senede 4 defa klasman değişikliği çıktı. Sonradan öğrendiğimiz bir takım çalışmalar vardı. Kulüpler Birliği ile yapılan çalışma grubu toplantıları vardı. 4 tane VAR hakemine görev verilmemesiydi ben göreve gelmeden önce. Dönemin MHK başkanının aldığı kararla görev verilmeyecekti. Bu şartlarda göreve geldim. Ben idealist bir insanım. O dönemde de bu göreve başlarken bir takım ideallerle başladım. Mevcut durum ve benim tespitlerimle bir değişikliğe gitmek gerekiyordu. Türk hakemliği bir tıkanmışlık içindeydi. Kulüplerin açıklamalarını, hakemlerimizin durumunu hatırlayın. Yenilerin gelmesiyle ilgili tıkanıklık vardı. Bizim önerimiz yönetim kuruluna bu şekildeydi. Yönetim kabul etti. O kararlar alındı.

"TÜRK HAKEMLİĞİNİN 1 DAKİKA BİLE GEÇİRECEK ZAMANI YOK"

Sonrasında o kararlılık devam etmedi. Nihat Özdemir istifa etti. Yöneticiler de istifa etti. Ben de 17 Nisan'da istifa ettim. O zamanın ihtiyaçları, gerekliliklerine göre uygun gördüğüm önerileri sundum, yönetim karar verdi.



1 gün bekleyemeyiz lafımı şu an anlıyoruz. Ciddi bir süre kaybedildi. O zamanki değişimi, dönüşümü yol almış olsaydık bugün başka konularla uğraşacaktık. Türk hakemliğinin 1 dakika bile geçirecek zamanı yok. Devamlı irtifa kaybediyorsunuz. Görüyorsunuz düştüğünü. Ya paraşüt açacaksınız ya başka yöntem bulacaksınız.

"BİLEREK VEYA BİLMEYEREK KURUMUN ÖNÜNE GEÇEN DAVRANIŞLAR İÇİNDE OLAN ARKADAŞLAR VARDI"

Yayıncı kuruluşta 10 Mart'tı sanırım, bir röportajım olmuştu. Orada açıklığa kavuşturmuştum. Hakemliği bitirme değil klasman yapmaydı. Ciddi anlamda yıpranmış, bilerek veya bilmeyerek kurumun önüne geçen davranışlar içinde olan arkadaşlar vardı. Sayı olarak 3 ila 4 kişiydi. Bu arkadaşlarımıza çalışmayacağımızı beyan etmiştim. Süper Lig kadrosunda olup Süper Lig yeterliliği olmayan hakemlerimiz için alt ligde hakemlik veya gözlemcilik gibi... Hiç Süper Lig hakemi olamayacak hakem arkadaşlara, VAR kadrosu oluşturuluyordu, onlara da bunu teklif ettik. Hakem İşleri Müdürümüz, birinci gruptaki arkadaşlar dışındaki arkadaşları davet etti. Sadece iki kişi icabet etti, hala kadrodalar. O arkadaşları uyarmamıza rağmen, birinci kategorideki arkadaşlar, toplu hareket etmeyi tercih ettiler. Böyle bir sonuç oldu.

"TEDBİR ALINIYOR AMA GERÇEKLEŞMİYOR"

Kendini TFF önünde gören hakem arkadaşlarımız, uyarılara rağmen davranışlarını değiştirmedi. Şu an dahil...



Bahsettiğim olaylar hakemlik için steril ve stabil ortamın olmadığı görünüyor. Tedbir alınıyor ama gerçekleşmiyor. Tedbirin devamı veya kararlılık devam etmeyince görevde devam etmemin anlamı yoktu. 17 Nisan'da görevden ayrıldım.



O dönemde 17 Nisan 2021'de ayrıldıktan sonra defteri kapattım. Ancak, Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu seçildikten sonra hakemlik sistemi hakkında kararlılığı, kendisi ve yönetiminin, o zamanki tedbirlerle ilgili paralel düşüncelerde olması ve teklif getirmesini kabul ettim. 3 yıllık sözleşme yaptı yönetim. Bu kararlılığı simgeliyor. 3 yıllık imza bir mesaj. Bir ücret karşılığında ama futboldaki gibi değil, hakemlik normları içerisinde makul bir ücret. Bir niyet göstergesi daha çok. Bu kamuoyuna bir mesaj, hakemlik sistemine kararlılığı gösteriyor.



Sayın TFF Başkanı göreve başlayınca, yönetimle birlikte incelenince oradaki oluşturulan kuruluşta MHK'nın yetkilerini, akademiye devreden bir süreç geliştirildi. MHK Başkanının görevini kısıtlayan bir kurumdu. TFF bunu kaldırdı. Bu da bir göstergedir. Tek yetkili olacak şekilde, tek ağızda, yetkinin tek yerde toplandığı ve yönetime karşı sorumlu olduğu bir durum oldu.

"DERNEĞİN KENDİ MİSYONU VE VİZYONU ÇOK DEĞERLİ HAKEMLER İÇİN"

"Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği hakkında ne düşünüyor?" sorusunu cevaplayan Gündoğdu şöyle dedi:

Pek çok senaryo yürütülebilir. Anlatıldığı gibi olmayan hususlar var. Herkes kendine göre anlatır. Ben dernekle olumsuz bir şey söylemem doğasına aykırı. Ben de bir dernekte çalışıyorum 11 yıldır. Derneğin kendi misyonu ve vizyonu çok değerli hakemler için. Ancak zaman içerisinde şu anki derneğin yöneticilerin veya üyelerin sorunu değil. 20-30 yıldır hakemlik sistemi gibi alışılmış bazı konulardan dolayı dedikoduların üretilmesini normal buluyorum. Başkanımız herkes görevinde olsun, ben TFF'ysem hakemlerimizin her türlü hak ve sorumlulukları benden sorulur. Benim adıma MHK sorumludur. İhtiyaçları orası takip eder. Dernek, fahri bir kuruluştur. Yerinde kalmasını söyledi. Bu söylemlerle hareket etmiyoruz. Derneğimiz de hakemlere hizmet ediyor, biz de MHK olarak hakemlerimizin yetiştirilmesinden sorumluyuz. Herkes kendi yerinde kalsaydı sorun çıkmayacaktı.

"TÜRK HAKEMLİĞİNDE YAPI" SORUSU

"Yapı, sistem gibi söylemler var. Yapının ne olduğu tartışılıyor. MHK içindesiniz. Karşınızda grup olduğunu söylediniz. Grubun içinde olan biri de Cüneyt Çakır. Sayın Çakır'ın 8 Mart'ta size karşı durduğu konuyu bir perspektifte değerlendirebilir misiniz?" sorusuna ise Gündoğdu şu cevabı verdi:

Ben hep kurumdan, kurumsallıktan bahsettim. Kurumsallığı yakalayabilirsek kişileri konuşmayacağız. Kişiler görevlerini yaparlar ve giderler. Kişilerin, kurumun üstüne çıkardığımız zaman bir devamlılık olmaz. Kurumun itibarını da zedelersiniz. Tam da yapmaya çalıştığımız bu. Bu şirketleşme süreci, tam da bunu öngörüyor. X bir firmada siz, o firmanın çalışanlarını ayrıntılı bilir misiniz? İmkanı yok. Çok büyük bir firmadaki orta seviye yöneticilerin görevleri değişti, o hafta ön planda niye görev verilmediğiyle ilgilenmezsiniz. Kurumun geçmişten gelen alışkanlıklarıyla kalması, kişilerin ön planda olmasıyla isimler ön plana çıktı. Bu kişileri, bu kurum çıkardı. TFF'nin bizlere verdiği imkanlarla hakem oluyoruz. Bizi onaylamazsa hakemlik dahi yapamıyorsunuz. O yüzden burada, geçiş aşamasında, şeffaf bir şekilde başardığımız zaman çok iyi hakemler çıkacak. Çok iyi gençler geliyor, göz dolduruyorlar. Kendisinin isminden çok başarılı bir Türk genci, arkasında da şu kadar kişi geliyor deriz. Alışkanlıklar var, üretilen konuşmalar... Kurumsal örgüyü sağlayamazsınız, onu başka isimle anarsınız. Kurumu kuvvetli kılacaksınız.

"YATAK ODAMIZLA İLGİLİ KONUYU AKTARIYORSA BU ARKADAŞLARIMIZIN KADROLARDA YERİ YOK"

"MHK'da sızıntı var mı?" sorusuna Gündoğdu'nun cevabı şöyle oldu: