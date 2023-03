MHK Başkanı Lale Orta canlı yayında tüm iddialara yanıt verdi Son günlerde hakkında çıkan iddialara cevap veren MHK Başkanı Lale Orta, herhangi bir programa baskı yapılmadığını belirterek, "Biz adaleti, şeffaflığı getirmek istiyoruz. Bu şekilde yönetmek istiyoruz. Kafalarda soru işareti bırakmak istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 25. ve 26. haftasında oynanan maçlarındaki hakem kararları olay yarattı.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Galatasaray'ın Konyaspor'a 2-1 yenildiği maçtaki hakem kararlarıyla Fenerbahçe'nin Alanyaspor'u 3-1 yendiği karşılaşmadaki kararlar karşılaştırılmış ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Lale Orta'ya da göndermede bulunulan bir açıklama yayınlanmıştı.

Lale Orta canlı yayında iddialara cevap verdi

TRT Spor canlı yayınına katılan Lale Orta, gündemde yer alan iddialarla ilgili, "Hiçbir şekilde, hiç kimseye ben baskı yapmadım. Yapımda yok bu zaten. İletişimden yanayım, neden böyle bir konu ortaya çıktı bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Çok zor bir göreve geldiğini belirten Orta, "Zor bir zaman ama başarılı olmak için bütün ekibimle beraber çok çalışıyoruz. Biz adaleti, şeffaflığı getirmek istiyoruz. Bu şekilde yönetmek istiyoruz. Kafalarda soru işareti bırakmak istemiyoruz" dedi.

MHK Başkanı, yayıncı kuruluşun özet görüntülerine müdahale ettiği iddia edilen Donk-Zaniolo pozisyonu hakkında şunları söyledi:

Donk'un pozisyonu kesinlikle sarı kart, kırmızı kart meselesi değildi. Bunun ötesinde bir şeydi. Aslında yanlış algılandı. Sorun şuydu, televizyonda pozisyonu seyrettiğimde kırmızı kart olarak olması gerektiği söylendi. Ben tabii ki hakemlerimden böyle bir şeyin olmadığını, ayağa temas olmadığını öğrendim. Gösterilen görüntü uzak bir kameradan. Tamamen basıp basmadığı anlaşılmıyor ama anlatılan şey sanki basılmış gibi yorumlanıyordu. Böyle bir şeyin farklı bir görüntüsünü fark ettiğimde gerçeğin bilinmesini istedim. Bunun dışında asla ve asla bir manipülasyonum söz konusu olamaz. Ben kesinlikle hayatım boyunca dürüstlükten yana olmuş bir insanım. Bir pozisyonun eklenmesini gösterilmeyen bir pozisyonun eklenmesini istemek nasıl bir manipülasyon olabilir.

"Maç izleme ekibimiz var

Bütün hakemlerimizi takip ediyoruz. Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig... Maç izleme ekibimiz var. Önemli pozisyonların hepsini kesip gönderiyor. Bunların hepsi analiz ediliyor. Zaten beIN Sporst'tan gelen görüntüler bunlar. Görüntüler oradan geliyor bize. Ben her hafta ofisimde detaylarıyla inceleyip gözlemcilerden gelen raporları değerlendirerek o şekilde yeni haftaya başlıyoruz. Bu şekilde de özellikle bir sorun varsa, dinlenilmesi gereken bir şey varsa VAR merkezine gidiyorum. Bu benim yetkimde zaten.

"Hakemlerimiz son 3 haftada birkaç maç dışında çok başarılıydı"

Hiçbir iş tabii ki kolay değildir. Her şeyi eğer çok iyi yapmak istiyorsanız her şeyin zorluklarıyla karşılaşırsınız ama bunlar bizim yaptığımız planlama programlamanın içinde baş edilebilecek şeyler. Biz yaptığımız işin gereklerini yerine getiriyoruz. Liyakatımızın buna uygun olduğunu biliyoruz yıllarımız bu işin içinde geçti. En üst düzeyde FIFA hakemliği yaptım. O yüzden de böyle baktığınız zaman geçmişimizde zorlu olan şeyleri başardık ama şu anda bulunduğumuz konumda da aynı başarıları tekrarlayabiliriz. Tekrar ediyorum, ben başarılı olmaya geldim, yalnızca bu dört ay için değil çok açık söyleyeyim. Yeni yönetimle beraber seçildikten sonra da federasyona ve hakemlere hizmet etmek istiyorum ve ben inanıyorum ki hakemlerimiz, son 3 haftada birkaç maç dışında çok başarılıydı.

"Şeffaflığımız her şekilde devam edecektir"

Lale Orta, kulüplere geri bildirimde bulunduklarını ifade ederken, "Bütün görüntüler VAR merkezinde ya da Beylerbeyi ofisinde benim kullanımımda. VAR merkezinden de isteyebilirim, beIN Sports'tan da isteyebilirim. MHK başkanının nereden istediğinin bir önemi yoktur. İstediğim her pozisyonu isteme hakkım var. VAR'dan pozisyonları isteyebiliyorum. Benim ve arkadaşlarımın sorumluluğunda. MHK Başkanı kurumun en üstündeki insandır. Yetkisi vardır, sorumluluğu da vardır. Yetkisi olan her şeyde pozisyonları inceleme, pozisyonları ekstra olarak izleme hakkına sahiptir. Bütün konuşmaları dinleyebilirim. Bunda da herhangi bir problem yok. Eğer açıklanması gereken bir şey varsa açıklanacaktır. Kulüplerin geri bildirimleri var. Danışmanızla beraber geri bildirimde bulunuyoruz. Objektifliğimiz, adaletimiz ve şeffaflığımız her şekilde devam edecektir" açıklamasını yaptı.

Ofsayt tartışmaları

Yarı otomatik ofsayt sisteminin Türkiye'de ilerleyen dönemde kullanılabileceğini ifade eden Orta, "Yarı otomatik ofsayt sistemi mutlaka Türkiye'ye gelecektir. O sistemin gerekliliği olan teknolojik sisteme geçilecektir" ifadelerini kullandı.

Lale Orta, sözlerini şöyle tamamladı: