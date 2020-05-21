MHK, hakemleri karantinaya alacak MHK, Süper Lig'in başlamasından 14 gün önce tüm hakem kadrosunu İstanbul'da bulunan Futbol Federasyonu Riva tesislerinde karantinaya almaya karar verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun, Süper Lig'in başlangıç tarihi için açıkladığı 12 Haziran için geri sayım sürerken, Merkez Hakem Kurulu da harekete geçti.

MHK'nın, top santraya konmadan 14 gün önce Süper Lig ve yardımcı hakem kadrosunu İstanbul'daki Futbol Federasyonu Riva tesislerinde kampa alacağı öğrenildi.

Hem karantina sürecini yönetmek, hem de hakemlerin fiziksel hazırlığını tamamlamak amaçlı yapılacak olan kampın, Süper Lig maçları tamamlanıncaya kadar, yani asgari 45 gün sürmesi planlanıyor.

SOSYAL MESAFE KURALINA UYGUN DAVRANILACAK

TFF Sağlık Kurulu'nun raporu doğrultusunda, hakemler Riva'da tek kişilik odalarda kalacak.

Bu süreçte antrenmanlar devam edecek ve sosyal mesafe kuralına uygun davranılacak. MHK Başkanı Zekeriya Alp ve kurul üyelerinin tamamının hazır bulunacağı kampta, fiziksel gelişimin yanı sıra görsel eğitimler de devam edecek.

MOTİVASYONU ARTIRACAK ETKİNLİKLER YAPILACAK

Ligin son 8 haftası ve kupa maçları için kampa girecek olan hakem kadrosunun moral motivasyonunu yüksek tutmak için çeşitli etkinlikler de düzenlenecek.

MHK'nin ilk etapta maçların oynanacağı kentlere yakın yerlerde ikamet eden hakemleri görevlendirmeyi planladığı, karayolu ile gidilecek yerlere de üç gün öncesinden hazırlık yapacağı öğrenildi.