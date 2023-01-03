MHK: İki maçın hakemine uzun süre görev vermeyeceğiz

Merkez Hakem Kurulu, Gaziantep FK - Beşiktaş ve Sivasspor - Galatasaray maçlarında hata yaptıkları tespit edilen hakemler Atilla Karaoğlan ve Erkan Özdamar'a uzun bir süre görev vermeyeceğini duyurdu.

MHK, Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Gaziantep FK - Beşiktaş ve 16. haftadaki Sivasspor - Galatasaray maçlarının hakemleri Atilla Karaoğlan ve Erkan Özdamar ile ilgili bir açıklama yayınladı.

MHK'den yapılan açıklamada maçlarda görev alan iki hakemin uzun süre maç yönetmeyeceği duyuruldu. Hakem kurulu aynı zamanda Sivasspor - Galatasaray maçının VAR hakemi olan Özgüç Türkalp'in görevine son verdi.

İşte MHK'den yapılan açıklama:

"Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. - Beşiktaş A.Ş., Demir Grup Sivasspor - Galatasaray A.Ş. maçlarının hakemleri ve Demir Grup Sivaspor - Galatasaray A.Ş. maçının VAR hakemi ile ilgili olarak Merkez Hakem Kurulu gerekli incelemelerini gerçekleştirmiştir. Demir Grup Sivasspor - Galatasaray A.Ş. maçında ofsayt gerekçesiyle golün iptal edildiği, bu kararın hatalı bir karar olduğu, ayrıca Gaziantep FK A.Ş. - Beşiktaş A.Ş. maçının hakeminin, VAR hakeminin izleme önerisine rağmen ihlali yapan oyuncuyu ihraç etmeyerek "önemli hakem hatası" yaptıkları tespit edilmiştir. Demir Grup Sivasspor - Galatasaray A.Ş. maçının VAR hakemine bundan sonra görev verilmeyeceğini, söz konusu iki maçın hakemlerine ise uzun süre görev verilmeyeceğini kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."