MHK üyeleri Ahmet Şahin ve Yunus Yıldırım görevlerinden ayrıldı

İHA

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkan Vekili Ahmet Şahin ve 1. Bölge Sorumlusu Yunus Yıldırım, görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu.

SİSTEMDEKİ DEĞİŞİKLİK

MHK tarafından yapılan açıklamada, TFF Yönetim Kurulu'nun MHK'nın şirketleşme sürecine uygun yeni kurumsal yapılanmasına ilişkin alınan kararlar doğrultusunda, Süper Lig ve 1. Lig hakemlik sisteminin doğrudan MHK Başkanı tarafından yönetilmesine, alt ligler ve amatör liglerin ise diğer MHK üyeleri tarafından yönetilmesine karar verildiği belirtildi.

Bu gelişmenin ardından, Ahmet Şahin ve Yunus Yıldırım, görevlerinden ayrılma kararı almışlardır.