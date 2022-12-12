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    MHK'dan hakem operasyonu

    MHK'dan hakem operasyonu

    Dünya Kupası'nın ardından Süper Lig'de düdük çalan bazı hakemlerle yollar ayrılacak.
    • Haber Merkezi
    • 12.12.2022 - 16:04
    • Güncelleme : 12.12.2022 - 16:20
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    Merkez Hakem Kurulu Kış Eğitim Semineri, Antalya'da başladı.

    TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin de katılım göstereceği seminerden sonra bazı hakemler liste dışı kalacak.

    Son dönemde "yabancı hakem getirilsin" tartışmaları yapılırken, MHK'nın kararı kendi bünyesinde büyük tartışma çıkarması bekleniyor.

    6 hakem liste dışı

    Hüseyin Göçek'in de aralarında bulunduğu 6 ismin emekliliği istenecek. Bu  hakemlerin yerine alt klasmandan isimler eklenecek.

    VAR odasına geçin teklifi

    VAR kadrosunda 12 hakemi bulunan ve maç atamalarında sıkıntı yaşayan MHK, liste dışı bıraktığı 6 isme "VAR odasında görev yapın" teklifinde bulunacak.

    Ancak sahadan VAR odasına geçmesi istenen 6 hakemin, teklife sıcak bakmadığı gelen bilgiler arasında yer aldı.

    MHK, 2023'te FIFA kokartı takacak hakemlerin isimlerini de seminerden sonra açıklayacak.

    hakem


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