MHK'nin kızağa çektiği 4 hakem Geçtiğimiz gün MHK'den yapılan açıklamada bazı hakemlerin bir süre dinlendirileceği açıklanmıştı. O hakemlerin kim olduğu ortaya çıktı.

Merkez Hakem Kurulu'nun performans incelemesi ve VAR kayıtlarını incelemesi sonrası hakemlere bir süre görev vermeyeceğiyle ilgili yaptığı açıklama sonrası bu hakemlerin hangileri olduğu merak edilmişti.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Konyaspor ve İstanbulspor'un tepkileri sonrası bu maçlarda hakem ve VAR olarak görev alan Arda Kardeşler, Yiğit Arslan, Alper Çetin, Sarper Barış Saka'ya bir süre görev vermeyecek.

İstanbulspor 3-3 Antalyaspor

Hakem: Yiğit Arslan

VAR: Arda Kardeşler

Konyaspor 1-2 Adana Demirspor

Hakem: Sarper Barış Saka

VAR: Alper Çetin

MHK'nin açıklaması

İşte MHK'nin yaptığı açıklama: