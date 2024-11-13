Michy Batshuayi, 200 bin eurosunu kaptırdı

Haber Merkezi

Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Michy Batshuayi'yi 200 bin euro dolandırdığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Batshuayi, danışmanlık hizmeti veren H.B'ye, 6 aylık kirasını ödemesi ve araç temin etmesi için Beşiktaş'ta 200 bin euro para ödedi.

ARAÇ TEMİN EDİLMEDİ VE KİRA DA ÖDENMEDİ

Araç temininin yapılmaması ve kiranın da ödenmemesi üzerine Belçikalı futbolcu, H.B'den şikayetçi oldu.

Şüpheli H.B, polis ekiplerince yakalanarak polis merkezine götürüldü.

SERBEST BIRAKILDI

Ardından cumhuriyet savcılığına çıkarılan şüpheli, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.