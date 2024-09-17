Michy Batshuayi: Fenerbahçe'ye gol atmak ve kazanmak istiyorum

İHA

Süper Lig’in 3. hafta erteleme maçında Galatasaray sahasında Gaziantep FK ile oynadı. Okan Buruk'un ekibi, rakibini 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Sarı-kırmızılıların üçüncü golünü Belçikalı forveti Michy Batshuayi attı.

BATSHUAYI, SAHNEYE ÇIKTI

Maçın 76. dakikasında Kerem Demirbay’ın pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Barış Alper Yılmaz’ın pasında arka direkte bulunan Batshuayi meşin yuvarlağı boş köleye göndererek skoru 3-0 yaptı.

TÜM KULVARLARDA 4. GOLÜNÜ ATTI

30 yaşındaki futbolcu, ligdeki gol sayısını da 2'ye çıkardı. Belçikalı futbolcunun bu sezon Avrupa kupalarında da 2 golü bulunuyor.

Maça 11’de başlayan Michy Batshuayi 90 dakika sahada kaldı.

"DERBİ BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Michy Batshuayi, bu müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu. Golcü futbolcu, şu ifadeleri kullandı:

İyi bir maç geçirdik. Derbi öncesi galibiyet kendimize güven kazandıracaktır. 3 tane böyle forvetin olması pozitif. Derbi benim için önemli bir durum olacak. Gol atmak ve kazanmak istiyorum.