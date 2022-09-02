Michy Batshuayi kimdir ve hangi takımlarda forma giydi? Fenerbahçe'nin yeni golcüsü..

Michy Batshuayi kimdir ve hangi takımlarda forma giydi? Fenerbahçe'nin yeni golcüsü..

Fenerbahçe forvet transferi için geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması giyen Michy Batshuayi ile anlaştı.Michy Batshuayi'nin kariyeri merak konusu oldu..

Fenerbahçe geçtiğmiz sezon Beşiktaş forması giyen forvet oyuncusu Michy Batshuayi'yi transfer etmek üzere görüşmelere başlandığını duyurdu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Michy Batshuayi-Atunga'nın transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Chelsea FC ile görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Bu transfer haberinin ardından Michy Batshuayi'nin hayatı ve kariyeri merak uyandırdı.Futbolseverler Michy Batshuayi hakkında araştırmaları hızlandırdı.





Michy Batshuayi kimdir?

Michy Batshuayi 2 Ekim 1993'te Belçika'nın başkenti Brüksel'de dünyaya geldi.Kongo asıllı olan Michy Batshuayi forvet bölgesinde oynamaktadır.

Futbola 2003 yılında RFC Evere takımının altyapısında başlayan Michy Batshuayi profesyonel kariyerine ilk adımı 2011 yılında Standard Liege takımında atmıştır.





2011-2012 sezonunda Liege'e transfer olarak profesyonel olan Michy Batshuayi 2014 yılına kadar burada forma giydi.Michy Batshuayi burada oynadığı 97 maçta 39 gole imza attı.

Batshuayi 2014-2015 sezonunda Fransız ekibi Marsilya'ya 6 milyon euro transfer bedeliyle transfer oldu.Burada 62 maça çıkan forvet oyuncusu 26 gol atma başarısı gösterdi.





Michy Batshuayi 2016 yılında Premier Lig ekibi Chelsea'ye 40 milyon euro gibi bir bedelle transfer oldu.Chelsea'de forma giydiği 48 maçta 8 gol atan Batshuayi daha sonra farklı takımlara kiralandı.

Batshuayi sırasıyla Borussia Dortmun, Valencie, Crystal Palace ve Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giydi.Geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması giyen forvet oyuncusu çıktığı 33 maçta 14 gol atma başarısı gösterdi.

Michy Batshuayi bu sezon Fenerbahçe forması giyecek..





