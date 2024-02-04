Michy Batshuayi'den müthiş istatistik! Saat başı gol katkısı yapıyor

Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı.
Antalya Stadı'nda oynanan karşılaşmada kazanan 2-0'lık skorla konuk ekip Fenerbahçe oldu.
İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertli takıma üç puanı getiren golleri ise 42. dakikada Cengiz Ünder ve 90+5. dakikada Michy Batshuayi kaydetti.
Oyuna girdi golünü attı
Bu maçta yine sahneye çıkan Batshuayi, son dönemde gösterdiği performansla beğenileri topladı.
83. dakikada Ediz Dzeko yerine oyuna girdiği Antalyaspor maçında takımının ikinci golünü atan Batshuayi, bu sezon alışkanlık haline getirdiği sonradan oyuna girip skor üretme özelliğini sürdürdü.
61.7 dakikada bir skor katkısı yapıyor
2023-2024 sezonunda Fenerbahçe formasıyla çıktığı 28 maçta 15 gol 3 asist yapan Batshuayi, her 61.7 dakikada 1 skora katkı yapma başarısı gösterdi.
Deneyimli futbolcu, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 32 maçta 20 gol 2 asist yapmıştı.
"Önceliğim Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak"
Geçtiğimiz haftalarda Beyaz TV'ye açıklamalarda bulunanan Belçikalı isim, şu sözleri sarf etmişti:
Sezon sonuna kadar buradayım. Önceliğim Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak. Sonra başkan ile konuşacağız. Fenerbahçe'de kalmak istiyorum. Tabii Real Madrid ararsa işler değişebilir.
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