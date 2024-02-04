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Michy Batshuayi'den müthiş istatistik! Saat başı gol katkısı yapıyor

Michy Batshuayi'den müthiş istatistik! Saat başı gol katkısı yapıyor Fenerbahçe'nin Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi, sarı-lacivertli takımın Antalyaspor'u 2-0 mağlup ettiği maçta oyuna sonradan girip golünü kaydetti. 30 yaşındaki isim, böylelikle bu sezon ortalama 61.7 dakikada bir skor katkısı yaptı.